1 Behçet Necatigil ve edebiyatımıza kazandırdıkları Behçet Necatigil, şiirlerinde ve verdiği birçok eserde özellikle hiçbir akımdan etkilenmemiş, bağımsız bir şair ve fikir adamı olmuştu…

2 Behçet Necatigil ve edebiyatımıza kazandırdıkları Behçet Necatigil, şiirlerinde ve verdiği birçok eserde özellikle hiçbir akımdan etkilenmemiş, bağımsız bir şair ve fikir adamı olmuştu…

3 İzmir'de yükü kendisinden ağır çocuğun mücadelesi İzmir sokaklarında ekmek parasını omuzlarında kendinden daha ağır yük taşıyarak kazanan çocuk, kameralara yansıdı.

4 Demet Şener hamile iddiası Demet Şener'in doğum kliniğinde görüntülenmesi, hamile olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

5 Domuz sandığı arkadaşını tüfekle vurdu Birlikte domuz avına çıktığı arkadaşını öldüren şüpheli gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

6 Giresun’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında otomobil alev aldı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.