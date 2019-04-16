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Giresun’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında otomobil alev aldı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 13:41..
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Kaza ilçeye bağlı Karaburun köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi.

Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Nihat Şamlı (65) yönetimindeki 34 BE 0374 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı. Çarpmanın ardından araç yanmaya başlarken, yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile bölgeye ambulans ve itfaiye sevk edildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI, EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Nihat Şamlı ağır yaralanırken, eşi olduğu tahmin edilen Zennehar Şamlı olay yerinde hayatını kaybetti. 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı sürücü Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

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