26 ilde DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

Terörle mücadele, yurdun dört bir yanında aralıksız şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak 26 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

"70 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI"

Bakanlık, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."