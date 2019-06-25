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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da, güvenlik şeridinde park halindeki tıra, hafif ticari aracın çarpması sonucu 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA | 25.06.2019 - 09:02..
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Elazığ- Malatya yolu Ortaçalı köyü yakınlarında, A.Ö. yönetimindeki 44 DG 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle park halindeki 06 DNP 89 plakalı tıra çarptı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada; hafif ticari araçta bulunan 17 yaşındaki İlayda Ö., hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı. İhbar üzenine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken hayatını kaybeden İlayda Ö.'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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