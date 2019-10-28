taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7252
Euro
6.3557
Altın
1492.8
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.695
Bitcoin
53561.42

Antalya'da hortum paniği

Denizde çıkıp kıyıdaki tatilcilerin üzerine doğru gelen hortum panik oluşturdu.

İHA | 28.10.2019 - 19:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da hortum paniği

Antalya’da dün saat 14.30 sıralarında Kemer ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Tekirova Mahallesi’ndeki bir koyda hortum meydana geldi.

Sahilde yürüyüş yapan bir gurup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce, hem korktu hem cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

Antalya'da hortum paniği

Hortumun kıyaya yönelmesiyle birlikte yürüyüş gurubu ve sahilin yakın kısmında bulunan iki vatandaş paniğe kapılıp kaçmaya başladı.

Antalya'da hortum paniği

AĞAÇLARA ZARAR VERDİ

Görüntüyü çeken vatandaşlar, "İlk kez böyle bir şey görüyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kimsenin zarar görmediği hortumun daha sonra kıyıya gelerek bazı ağaçlara zarar verdiği kaydedildi.

Antalya'da hortum paniği VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

530
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

180
Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

443
Cem Yılmaz, Beştepe'nin davetini geri çevirdi

Cem Yılmaz, Beştepe'nin davetini geri çevirdi

187
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

112
Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

123
Sezgin Tanrıkulu 29 Ekim töreninde en öne geçmeye çalıştı

Sezgin Tanrıkulu 29 Ekim töreninde en öne geçmeye çalıştı

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir