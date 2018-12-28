28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

Yoğun kar yağışının etkili olduğu 14 İlde valilikler okullar için kar tatili verdi. 28 Aralık Cuma günü eğitime ara verilen il ve ilçeler şu şekilde:

ELAZIĞ

Elazığ kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil ilan edildi.

SİVAS

Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde kar yağışının ardından soğuk hava ve buzlanma etkisini gösterdi.

Buzlanma nedeniyle üç ilçede taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan il merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar ile Erciyes Üniversitesinde eğitime ara verildi.

ARDAHAN

Ardahan’da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.





VAN

Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

MUŞ

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

ERZURUM

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum’da yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.





KARAMAN

Karaman'da olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE

Kar nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'de ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İki kentte, kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayıldı.

HAKKARİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.





RİZE

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

MALATYA

Malatya'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verilecek.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de aşırı buzlanmadan dolayı köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, "Kozaklı ve Derinkuyu ilçelerimizde tüm ilçe genelindeki okullarda eğitim ve öğretime 28.12.2018 Cuma günü 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.