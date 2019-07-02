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İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

Haziran ayında ihracat yıllık bazda yüzde 14,85 azalarak 11,6 milyar dolar olurken, ithalat 22.81 azalarak 15,1 milyar dolara geriledi.

AA | 02.07.2019 - 11:15..
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Haziran ayının ithalat ve ihracat rakamları belli oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre ithalat yüzde 22,81 azalarak 15 milyar 86 milyon dolara geriledi. 2018 yılının haziran ayında yüzde 69,7 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2019 yılının haziran ayında yüzde 76,9 düzeyine yükseldi.

PEKCAN: BAYRAM SONRASI İVME KAZANDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Haziran ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

Bakan Pekcan, Haziran ayında uzun bayram tatilinin beklenildiği üzere, ihracat rakamlarına yansıdığını belirterek, “Bayram tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisi bayram sonrası ihracattaki hızlı artış ile hızla kapanıyor. Bu yıl 1-9 Haziran tarihlerinin bayram tatili olması nedeniyle, GTS’ye göre Haziran ayı ihracatımız 10 Haziran itibari ile geçen yılın aynı dönemine göre eksi 3 milyar 790 milyon dolar ile başlamıştır. Buna rağmen bayram tatilinin bitmesi ile hızlı bir ivme kazanan ihracatımız Haziran ayının son 20 gününde %19,6 artışla bayram tatili nedeniyle oluşan ihracat kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek, bu farkın 2 milyar 24 milyon dolara inmesini sağlamıştır.” dedi.

 

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