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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Direksiyon başında sızan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki motosiklete, ardından da yaşlı bir adama çarptı.

İHA | 16.01.2020 - 09:20..
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Şişli Mecidiyeköy Fulya Mahallesi Ali Sami Yen Sokak üzerinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 34 JUL 83 plakalı otomobil ile sokak üzerinde seyretmeye başladı.

YAŞLI ADAMA ÇARPTI

Bir süre sonra sürücünün direksiyon başında sızması sonucu otomobil, kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, önce park halindeki motosiklete ardından da bir rehabilitasyon merkezinin önünde bekleyen yaşlı adama çarptı.

DİREKSİYON BAŞINDA SIZDI

Kazayı gören çevredeki esnaf, koşarak olay yerine geldi. Bazı vatandaşlar yaralı adama yardım ederken, bazıları da sızan sürücünün aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı ViDEO

EHLİYETİNE EL KONULDU

Alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobili ise emniyet otoparkına çekildi.

"POLİS GELENE KADAR ARABADAN İNMEDİ, KİLİTLENDİ KALDI"

Kazayı gören Cafer Danalıoğlu, “Pazar günü biz işimizi yaparken, sarhoş ve yaşlı sürücünün olduğu eski model bir araba geldi. Bizim park halindeki motosiklete çarptı. Sonra da elinde poşetle bekleyen yaşlı amcaya çarptı. Sonra da okulun direğine girdi. 1 kişi yaralandı, motosikletimiz de hasar gördü ve direk hasar gördü. Aracın şoförü alkollüymüş, 50-55 yaşlarında bir amcaydı, alkollü bir şekilde araç kullandı. Zaten çarptıktan sonra polis gelene kadar arabadan inmedi, kilitlendi kaldı.” dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

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