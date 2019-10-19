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3 bin 200 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı

Muğla'da 3 bin 200 yıllık olan ve 'Ata' adı verilen zeytin ağacı hasat edildi.

DHA | 19.10.2019 - 23:28..
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Milas ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde düzenlenen hasatta elde edilen 90 kilo zeytinden 6 litre zeytinyağı çıkarıldı. Geçen yıl düzenlenen 5'inci Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde düzenlenen açık artırmada anıt ağaçtan elde edilen yağın litresi 30 bin TL'ye satılmıştı.

3 bin 200 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı

LİTRESİ 100 BİN LİRA

Arazi sahibi Selçuk Aktürk, bu yıl 2- 3 Kasım'da düzenlenecek 6'ncı Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde, 1 litrelik zeytinyağının yaklaşık 100 bin TL'ye alıcı bulacağını tahmin ettiklerini söyledi. Aktürk ayrıca, açık artırmadan elde edilecek gelirin, bölgedeki okulların ihtiyaçları için kullanılacağını vurguladı.

3 bin 200 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı

3 BİN 200 YILDIR İNSANLIĞA HİZMET EDİYOR

Milas Kaymakamı Eren Arslan, 3 bin 200 yıldır dimdik ayakta duran zeytin ağacının hala insanlığa hizmet ettiğini hatırlattı. Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş ise, anıt zeytin ağacı gibi birçok değerin dünya tarafından izlendiğine vurgu yaptı.

3 bin 200 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı

3 bin 200 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı

3 bin 200 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı

3 bin 200 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı

3 bin 200 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı

3 bin 200 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı

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