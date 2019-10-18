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3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar

Erzurum'da 3 bin yıllık Urartu yazıtına, kayaların parçalanmasında kullanılan murç çakıldı. Murcun ya yukarı çıkmak ya da dinamitle patlatmak amacıyla çakılmış olabileceğini belirtiliyor.

DHA | 18.10.2019 - 17:07..
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Anadolu Türk tarihi üzerine araştırmalar yapan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Alpaslan Ceylan, Erzurum'un Horasan ilçesi Yazılıtaş Mahallesi'nde bulunan Urartu Kralı Menua'ya ait yazıtın son halini görmek için bölgeye gitti.

HEMEN YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Düz kaya üzerine yazılmış yazıta, kaya ve beton parçalamada kullanılan murç çakıldığını gören Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, konuyu yetkililere bildirip, uyarıda bulundu. Köylülerden de tarihe sahip çıkmalarını isteyen Ceylan, altın aramak için tarihi yok etmek isteyenlere izin verilmemesini istedi.

3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar

"YAZITI TAHRİP EDENLER İÇİN 'ÜZERİNE GÜN IŞIĞI DOĞMASIN' YAZIYOR"

Yazılıtaş Mahalesindeki yazıtın yaklaşık 3 bin yıl önce Urartu Kralı Menua tarafından yazıldığını ifade eden Ceylan, "Anadolu tarihinin en önemli belgelerinden olan yazıtta, Kral Menua'nın Diauehi ülkesine sefere çıktığı, ülkenin kralı Utupusini'yi yendiğini ve kralın ayaklarına kapanarak merhamet dilediğini, altın ve gümüş karşılığında canını bağışladığı yazıyor. Son bölümünde ise yazıtı tahrip eden, değiştiren hakkında da 'üzerilerine gün ışığı doğmasın diye' bela okuyor. Bunu yapanlar Urartu kralının lanetini de üzerlerine çekiyor." dedi.

3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar

ÇAKILMASININ İKİ NEDENİ VAR

Bu yazıta çakılan murçun iki anlamı olduğunu aktaran Ceylan, "Birincisi yazıt yüksekte olduğu için murç çakılarak, merdiven gibi kullanılmış. İkincisi ve en büyük tehlikeli olanı ise murçlarla açılacak deliklere konulacak dinamitlerle yazıtı patlatarak arkasında olduğuna inandıkları defineye ulaşmak. Bu yöntemi birkaç yerde gördük. Daha önce de Urartular dönemine ait bir kaya mezarının dinamitle patladıldığını biliyoruz." dedi.

3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar

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