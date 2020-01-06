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3 ilde eğitime kar engeli

Konya, Eskişehir ve Kütahya'da, kar yağışı sonrası olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Özel Haber | 06.01.2020 - 09:35..
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Etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle Konya, Eskişehir ve Kütahya'da okullar 1 gün tatil edildi.

KONYA

Konya’nın Derebucak ve Taşkent ilçelerinde, olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim-öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

3 ilde eğitime kar engeli

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

3 ilde eğitime kar engeli

KÜTAHYA MERKEZDE SADECE TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR TATİL

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü beliritldi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

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