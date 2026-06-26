Barış Alper Yılmaz: Özür dilerim baba
2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Turnuva öncesinde babasına verdiği sözü hatırlatan milli futbolcu, yaşanan hayal kırıklığının ardından duygusal ifadeler kullandı.
"ÖZÜR DİLERİM BABA"
Barış Alper paylaşımında, "Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim." sözlerine yer verdi.Yunus Akgün: Daha güçlü ayağa kalkacağız
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi