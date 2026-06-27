Tam savaş bitti derken, ABD ordusu İran'a saldırı başlattı

ABD basını, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürdü.

İran basını ise Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik’te patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

CENTCOM'DAN SALDIRIYI DOĞRULAYAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 26 Haziran’da İran’a yönelik hava saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, operasyonun bir gün önce Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan ticari bir gemiye yönelik saldırıya güçlü bir karşılık niteliği taşıdığı belirtildi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD savaş uçakları İran’a ait füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar tesislerini hedef aldı. Operasyonun, İran’ın 25 Haziran’da Singapur bayraklı M/V Ever Lovely adlı yük gemisini tek yönlü saldırı dronuyla vurmasının ardından düzenlendiği ifade edildi. Saldırı sırasında geminin Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, İran güçlerinin ticari deniz taşımacılığına yönelik “nedensiz saldırısının” ateşkes ihlali anlamına geldiği vurgulanırken, bu tür eylemlerin uluslararası ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisini tehlikeye attığı kaydedildi.

CENTCOM, bölgeden geçen ticari gemilere güvenli geçiş koordinasyonu ve destek sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, ABD ordusunun İran ile yapılan anlaşmanın tüm şartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla bölgede teyakkuz halinde bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

İRAN: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada; "ABD'nin Sirik Adası'nı hedef alan saldırısını püskürttük. Deniz ve hava kuvvetlerimiz saldırıyı engelledi, ABD güçlerini geri çekilmek zorunda bıraktı ve İran'ın kara ve deniz egemenliğini korudu. Bu saldırı karşılıksız kalmayacak. Yanıtımızı hızlı, kararlı ve kendi belirleyeceğimiz yer ile zamanda vereceğiz. Yeni bir saldırı girişimi, hesapları altüst edecek sert bir karşılık görecek." denildi.

AÇIKLAMA YALANLANDI

Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcülüğünden aldığı bilgiye dayandırdığı haberinde, son saatlerde ABD ile yaşanan çatışmaya ilişkin Devrim Muhafızları Ordusu'na atfedilen açıklamaların doğru olmadığını yazdı.

Fars Haber Ajansının açıklamayı yalanlayan haberinin ardından bazı haber ajansları da paylaştıkları haberlerini yayından kaldırdı.

İRANLI YETKİLİ: "TRUMP, MÜZAKERE İLKELERİNE VEYA ATEŞKESE BAĞLILIĞI OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine saldırısına ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında şöyle dedi:

“"ABD, müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı (Trump), müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi. Bu pervasız ateşkes ihlali, her zamanki gibi, onların geri adım atmasına ve pişmanlığa yol açacak. Suçlama oyunu artık işe yaramıyor."”

Diğer yandan İran devlet televizyonu, ABD'nin Sirik kentine saldırısında bir iletişim kulesi yakınına 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi.

İRAN, SİNGAPUR'A AİT GEMİYİ VURMUŞTU

Umman Körfezi’nde Hürmüz Boğazı’na yakın bir bölgede bulunan Singapur bandıralı "Ever Lovely" yük gemisine İran tarafından İHA'larla saldırı düzenlendi.

Saldırının, ABD ile İran arasında geçen hafta imzalanan ve çatışmaları sona erdirerek kritik deniz taşımacılığı hattının yeniden açılmasını öngören anlaşmayı "test ettiği" öne sürüldü.

Saldırının, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında yalnızca Tahran yönetimi tarafından onaylanan rotaların kullanılmasına ilişkin uyarısının ardından yaşandığı bildirildi.

İddialara göre Singapur bayraklı gemi İran'ın belirlediği rotanın dışına çıkınca İran tarafından hedef alındı.

TAHLİYELER DURMUŞTU

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ise 28 Şubat'ta başlayan ABD-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerine kısıtlama getirilmesi sonucu Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliyesine yönelik programın, şüpheli saldırı sonrasında geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.