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    Balıkesir'de orman yangını

    Kesput ilçesindeki ormanlık alan bir anda alev aldı. Nedeni belirlenemeyen yangın rüzgar etkisiyle yayılırken, söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı belirtiliyor.
    • 17.07.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 16:14
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    Balıkesir'de orman yangını

    Balıkesir alevlere teslim oldu...

    Kesput ilçesi Karagöz Mahallesi civarında saat 15.00 sularında bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

    Alevlere Kepsut Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

    Alevler rüzgarla yayıldı

    Bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen destekle 7 söndürme helikopteri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

    Söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor

    Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

    Balıkesir'de orman yangını VİDEO

    Balıkesir de orman yangını #1


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