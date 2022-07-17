Kesput ilçesindeki ormanlık alan bir anda alev aldı. Nedeni belirlenemeyen yangın rüzgar etkisiyle yayılırken, söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı belirtiliyor.

Balıkesir alevlere teslim oldu...

Kesput ilçesi Karagöz Mahallesi civarında saat 15.00 sularında bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

Alevlere Kepsut Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Alevler rüzgarla yayıldı

Bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen destekle 7 söndürme helikopteri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

Balıkesir'de orman yangını VİDEO