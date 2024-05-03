ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri: 2 bin kişi gözaltına alındı ABD'de üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde 2 haftada en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, polisin ağır müdahalesi ise sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail'in Filistin'de masumlara uyguladığı zulme dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Binlerce kadın ve çocuğu öldüren İsrail'in durması için Amerika'da üniversite öğrencileri eyleme başladı.

Bu eylemler sırasında İsrail yanlısı grupların saldırılarına maruz kalan öğrenciler şimdi ise polis şiddetiyle karşı karşıya...

Amerika'da üniversite yönetimi, öğrencilerin eylemlerinden vazgeçmesi için polise başvurdu.

2 bin öğrenci gözaltında

Polisin devreye girmesinin ardından bu protestolarda aralarında birçok öğretim görevlisi ve profesörün de bulunduğu en az 2 bin gösterici gözaltına alındı.

1.700 öğrenci tutuklandı

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliama destek veren ABD hükümeti, Gazze'ye destek gösterileri düzenleyen ABD vatandaşlarına karşı sert müdahalelerde bulunmayı sürdürüyor.

ABD polisi, 2 haftadır devam eden protestolarda toplam 1.700'ün üzerinde üniversite öğrencisini tutukladı.

Özel polisler öğrencilere şiddet uyguluyor

Ülkenin dört bir tarafındaki üniversite kampüslerinde kurulan Gazze ile dayanışma kampları, üniversite yönetimlerinin baskısı ve polisin sert müdahalesiyle dağıtılırken, California eyaletindeki üniversite kampüsleri, son 24 saatte en çok hareketliliğin yaşandığı protesto alanlarından oldu.

Los Angeles California Üniversitesi'nde (UCLA), günün erken saatlerinde özel polis birliklerinin öğrencilere müdahalesinde "kaotik sahneler" yaşandı.

Eyalet polisi, UCLA'daki polis baskınında en az 200 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin Los Angeles merkezindeki ilçe hapishanesinde tutulduğunu açıkladı.

New Hampshire, Kuzey Arizona ve Tulane üniversitelerinde de protesto kampları dağıtıldı, öğrenciler gözaltına alındı.

Gazze ile dayanışma kamplarının öncüsü olan New York'ta, Columbia Üniversitesinden sonra City College, Stony Brook, Buffalo ve Fordham üniversitelerindeki protestolarda da eylemciler polisin sert müdahalesiyle dağıtıldı.

Öğrenciler İsrail yanlılarına karşı korunmuyor

Polis, Gazze ile dayanışma kampını dağıtmaya çalışırken UCLA öğrencileri, İsrail yanlısı bir grubun kendilerine yaptığı saldırıyı hatırlatarak güvenlik güçlerine, "Dün gece neredeydiniz?" diye sordu.

Filistin destekçisi öğrenciler, polise, kesici alet, çekiç ve taşlarla saldıran İsrail yanlılarına karşı neden korunmadıkları ve saldırganların neden gözaltına alınmadığı sorularını yöneltti.

UCLA'da dün gece İsrail yanlısı maskeli grubun kampüsteki çadır alanına saldırmasıyla tansiyon yükselmiş, polisin olaya müdahale etmesi saatler almıştı.

Okul yönetiminin polisi çağırmasına kınama

Müslüman Halkla İlişkiler Konseyi yetkilisi Rebecca Husaini, düzenlediği basın toplantısında, "Toplumun, polisin kendilerini koruduğunu, başkalarının onlara zarar vermesine izin vermediğini hissetmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Üniversite Profesörleri Birliğinin Columbia Üniversitesi şubesi de sosyal medyadan paylaştığı basın açıklamasıyla, kampüste Filistin'e destek veren öğrencilerin dağıtılması için New York Polis Departmanını müdahaleye çağıran okul yönetimini kınamıştı.

Protestoların sürdüğü üniversiteler

Kuzeydoğu bölgesi

- George Washington Üniversitesi

- Yale Üniversitesi

- Harvard Üniversitesi

- NYU (New York Üniversitesi);

- Georgetown Üniversitesi

- Maryland Üniversitesi

- Pennsylvania Üniversitesi

- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

- Pittsburgh Üniversitesi

Batı kıyısı:

- Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi

- Güney Kaliforniya Üniversitesi

- Kaliforniya Üniversitesi

- Berkeley Üniversitesi

- Washington Üniversitesi

Ortabatı bölgesi:

- St Louis'deki Washington Üniversitesi

- Indiana Üniversitesi

- Michigan Üniversitesi

- Ohio Eyalet Üniversitesi

- Minnesota Üniversitesi

- Miami Üniversitesi

- Chicago Üniversitesi

Güney:

- North Carolina Üniversitesi

- Charlotte Üniversitesi

- Kennesaw State Üniversitesi

- Florida Eyalet Üniversitesi

- Georgia Üniversitesi

Güneybatı:

- Austin'deki Texas Üniversitesi

- Rice Üniversitesi

- Arizona Eyalet Üniversitesi

ABD dışı

Filistin yanlısı protestocular geçtiğimiz hafta Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki üniversite kampüslerinde de bir araya geldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)