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    Mersin'de orman yangını

    Yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
    • DHA
    • 27.10.2020 - 14:19
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 14:21
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    Mersin'de orman yangını

    Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    İhbar üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

    Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, insanlar evlerinden uzaklaştırılırken, yangına 30 arazöz, 2 helikopter ve 150'nin üzerinde personel ile müdahale ediliyor.

    Rüzgarın da etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarına, civar köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

    Mersin'de orman yangını çıktı

    Mersin de orman yangını #1

    Mersin de orman yangını #2

    Mersin de orman yangını #3

    Mersin de orman yangını #4

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