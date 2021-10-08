Küçükçekmece'de 14 yaşındaki oğluna köpek saldıran anne isyan etti

Sürü halinde gezen başıboş köpekler, bölge sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Bu durumdan rahatsız olan genç kadın, kamera karşısına geçerek yaşadıklarını anlattı.

Sahipsiz köpekler dolaştıkları bölgelerde tedirginlik yaratıyor.

Belediyeler tarafından toplanmayan saldırgan köpeklerin çete halinde dolaşmasından şikayetçi olan vatandaşlar, durumu Beyaz Masaya da iletti fakat sonuç alamadı.

Şikayetlerin ardından yaşadığı bölgede 14 yaşındaki oğluna sokak köpeklerinin saldırdığını söyleyen genç anne, yaşadıklarını anlattı.

"SÜRÜ ŞEKLİNDE DOLANIYORLAR"

Gözyaşları içinde yetkililere seslenen kadın, "Biliyor musunuz dün, 14 yaşına kadar özene bezene büyüttüğüm oğlumu köpeklerin elinden zor aldım. Bunun olacağını biliyorum. 4 yıldır her sene aynı bölgede köpekler tarafından sıkıştırılıyoruz. Ben sıkıştırılıyorum, görümcem sıkıştırılıyor, çocuklarımız sıkıştırıldı. 10'ar tane sürü şekilde köpek dolanıyor ortalıkta. Her söylediğimizde ne yönetim ne belediye hiçbiri umursamıyor." ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki oğluna köpek saldıran anne isyan etti VİDEO

"OĞLUM OKULA GİDEMİYOR"

Hayvanseverler tarafından tepki alınmasından korkulduğu için müdahale edilmediğini belirten anne, "Köpeklere bir şey yapamazlarmış, hayvanseverlerin tepkisini çekmekten sıkıntı duyuyorlarmış. Ben de hayvanseverim ama bu olmaz. Ormanlık bir alan var o alana devamlı herkes yemeklerini döküyor. Köpek mamaları koyuyor. Bizim villalardan çıkış noktamız orası. Hayvanseverler yapıyor bunu. Onlar da orayı kendi mekanları olarak belirlediler. Arabalara bile havlıyorlar.

Oğluma özel okul aramadım bile. Tek istediğim zamanının ona kalmasıydı. Yürüyerek okula gidip gelsin diye. Gidemiyor çocuk biliyor musunuz? Belediyeye bu sefer giderek başvurdum bugün. Birazdan Beyaz Masa'ya yazacağım. Hepsini dava edeceğim. En kötüsü de hukuka da inanmıyorum ordan da bir şey çıkmayacak."

"HERKESİ DAVA EDECEĞİM"

"Kesinlikle oğullarımı bu ülkeden göndereceğim. Böyle bir korku yaşanmaz böyler bir şey olamaz. Evimde benim de köpeğim var. Biyolojiye ters. Şehirde köpekler sokağa bırakılamaz. Bir şeyler veriyorsunuz onlara ama doğaya ters. Şehirde bu köpekler çöplükten besleniyor insanlar veriyor ve devamlı ölüyorlar. Verilen yiyecekler onlara yetmeyecek. Ne yapacaklarını düşünüyorsunuz. Tarihe bakın insanlar ne yaptı, birbirlerini öldürdüler. Onlar da insanlara saldıracaklar saldırıyorlar da. Yapmayın, kendi bölgenizin dışında sokakta yem vermeyin hayvanlara.

O köpeklerin hepsi ev köpeği, sokağa salınmış heves edip bırakmışlar. Ben de kendi köpeğime ölene kadar bakacağım sokağa bırakmam. Ama bırakanların acısını benim oğlum çekiyor. Oğlumun gözyaşlarını görmek zorunda değilim. Herkesi dava edeceğim. Site yönetimini, Küçükçekmece Belediyesini, Büyükşehir'i." dedi.

"OKULA YÜRÜYEREK GİDİP GELECEK"

Bütün kazancını bu yolda feda etmeye kararlı olduğu belirten gözüyaşlı anne, "Gürültü çıkarmaya kararlıyım, kadın avukat arıyorum. Oğlum köpekler yüzünden eve tıkılmayacak okula yürüyerek gidip gelecek. Bunun için ne olursa yapacağım." dedi.