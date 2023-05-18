15 Temmuz’da Romanlara hakaret etmişti: Cezası belli oldu
DHA

Yaklaşık 7 yıl önce FETÖ terör örgütü, Türkiye’yi geriye götüren bir girişimine imza attı.

251 şehidin verildiği o kara gecede 38 yaşındaki Ç.K., Keşan'da sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptı.

Kabul etti

Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar’ın şikayeti üzerine Ç.K. hakkında ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığa dayanarak alenen aşağılama’ suçundan dava açıldı.

Keşan 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık Ç.K., suçlamayı kabul ederek, paylaşımı kendisinin yaptığını söyledi.

5 ay hapis cezası

Mahkeme, suçu işlediğine kanaat getirilen Ç.K.’ya 5 ay hapis cezası verdi.