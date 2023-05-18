15 Temmuz’da Romanlara hakaret etmişti: Cezası belli oldu

DHA
Yaklaşık 7 yıl önce FETÖ terör örgütü, Türkiye’yi geriye götüren bir darbe girişimine imza attı.
251 şehidin verildiği o kara gecede 38 yaşındaki Ç.K., Edirne Keşan'da sokağa çıkan Roman vatandaşlara sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptı.
Kabul etti
Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar’ın şikayeti üzerine Ç.K. hakkında ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığa dayanarak alenen aşağılama’ suçundan dava açıldı.
Keşan 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık Ç.K., suçlamayı kabul ederek, paylaşımı kendisinin yaptığını söyledi.
5 ay hapis cezası
Mahkeme, suçu işlediğine kanaat getirilen Ç.K.’ya 5 ay hapis cezası verdi.