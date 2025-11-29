Avukatın büyük oyunu ortaya çıktı: 1600 dava açtı, disiplin cezasına çarptırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) emsal karar...

Yüksek Mahkeme'nin dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan kararından edinilen bilgilere göre, bir avukat, 50 kuruşluk bankacılık işlemlerinin iadesi için yüzlerce dava açtı.

DİSİPLİN CEZASINA HÜKMEDİLDİ

5 bin 500 TL gibi vekalet ücreti almaya çalışan avukat, çok sayıda davayı da kazandı.

Avukat, banka hesapları üzerinden yapılan altın satış işlemleri için alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin (BSMV) Danıştay tarafından iptal edildiği, Gelir İdaresi Başkanlığının artık BSMV alınmaması konusunu Bankalar Birliği'ne bildirdiği ancak bankaların bir süre daha BSMV kesintisini yapmaya devam ettiğini fark etti.

1600'ÜN ÜZERİNDE DAVA AÇTI

Avukat, kimliğinin gizli tutulmasını da istedi.

Akrabalarının banka hesapları üzerinden çok düşük tutarlarda işlemler yapmaya başlayan avukat, altın aldı, ardından bankaların bu işlemler için talep ettiği 50 kuruş ila 4 lira arasındaki BSMV'nin iadeleri için ayrı ayrı 1600'ün üzerinde dava açtı.

KAZANDIĞI DAVALARDAN 5 BİN 500 İLE 10 BİN 500 TL GİBİ VEKALET ÜCRETLERİ ALDI

Her gün düşük miktarda altın alan avukatın bu işlemleri, 2 yaşındaki oğlu, eşi, annesi ve babası adına da yaptığı öğrenildi.

Çok sayıda mağdur yaratarak, bankacılık işlemleri için ödediği işlem kesintileri için davalar açmaya başladı.

Avukatın açtığı bu davalardan bir kısmında vekâlet ücretlerine hükmedilirken bazı davalarda ise vekâlet ücretine hükmedilmedi.

Avukat, kazandığı davalardan 5 bin 500 ile 10 bin 500 TL gibi vekalet ücretleri de aldı. Avukatın 1300'e yakın davadan vekalet ücreti kazandığı tahmin ediliyor.

BAŞVURU GEREKÇESİ ŞAŞIRTTI

Avukat, sistemdeki açıktan gelir elde etmeyi başarmasına rağmen bir de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Avukat, söz konusu davalardan 379'u için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı.

Başvuru gerekçesi ise, kendisinin yaptığı bankacılık işlemlerinde kesilen 50 kuruş ile 4 lira tutarlarının iadesi oldu.

2 YAŞINDAKİ OĞLU ADINA DAVA AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Anayasa Mahkemesi kararında, başvuruyu yapan avukatın yakınlarına vekillik yaptığı da aktarıldı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

Başvurucular vekili; başvurucu D.D.E.'nin eşi, başvurucu D.E.E. ile M.A.E.'nin babası, A.E. ve A.E.'nin oğlu, M.E.E.'nin kardeşi, başvurucu F.D.'nin damadı, A.V.D. ve S.Y.D.'nin ise eniştesidir. Bireysel başvuru tarihi itibarıyla başvurucular vekilinin çocukları olan başvuruculardan biri 2, diğeri ise 12 yaşında olduğundan başvurucular vekili bu başvurucuların aynı zamanda velisidir.

KAZANDIĞI DAVALARA İLİŞKİN BANKA MASRAFLARINI İSTEMEDİ

Avukatın kazandığı davalara ilişkin banka masraflarını istemediği, kaybettiği davalara ilişkin masrafları talep ettiği de öğrenildi.

AYM'nin kararında bu durum şöyle anlatıldı:

Bu davaların önemli bir kısmı vergi mahkemelerince kabul edilmiş ve başvurucular lehine ilgili dönemlerde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri (AAÜT) uyarınca vergi mahkemelerinde görülen davalar için belirlenen 5.500 TL ya da 10.500 TL tutarında maktu vekâlet ücretlerine hükmedilmiştir. Bu yönde verilen kararlar bireysel başvuruya konu edilmemiştir.

HER GÜN YAKLAŞIK 2 BİN 300 LİRALIK ALTIN ALDI

Avukatın, yakınları adına her gün yaklaşık 2 bin 300 liralık altın aldığı da belirlendi.

AYM kararında, bu durum şu ifadeler ile aktarıldı:

Bireysel başvuru dosyasına konu diğer bir kısım davada ise olayda hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olduğu ve başvurucular lehine vekâlet ücretine hükmedilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu mahkeme kararlarının gerekçelerinde; başvurucular vekilinin kendisinin ve eşinin akrabaları adına 1.000'den fazla dava açtığı, başvurucuların banka hesapları üzerinden her gün yaklaşık 0,40 gram altın alımı yaparak ayrı ayrı dava açtığı, başvurucular vekilinin lehlerine maktu vekâlet ücreti verilmesi gerektiği, dava konusu tutarla sınırlı vekâlet ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğu, hususlarına yer verilmiştir.

"DAVALARIN SUNİ OLARAK OLUŞTURULDUĞU GÖZLEMLENMİŞTİR"

AYM, kararını oluştururken, avukatın hak aramadan çok vekalet ücretine odaklandığının bariz olduğuna dikkat çekti.

Kararda, “Olası çok sayıda vekâlet ücretine odaklanılarak davaların suni olarak oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Bu kapsamda başvurucular vekili vergi mahkemelerinde yüzlerce dava açarak bu mahkemelerin iş yüklerinin ciddi şekilde artmasına ve yaşanan emek kaybı nedeniyle bu mahkemelerde görülen davaların yargılama sürelerinin uzamasına neden olmuştur.” denildi, mahkemelerin iyi niyetten uzak meşgul edildiği belirtildi.

"DAVA VE BİRAYSEL BAŞVURU HAKKININ AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANILDIĞI SONUCUNA ULAŞILMIŞTIR"

Kararda, ayrıca, “Aynı şekilde başvurucular vekilinin bu davaların bir kısmını bireysel başvuruya da konu ederek benzer bir tutumu Anayasa Mahkemesi nezdinde de sürdürdüğü tespit edilmiştir. Somut olayın koşulları bir bütün olarak değerlendirildiğinde dava ve bireysel başvuru hakkının açıkça kötüye kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.” ifadelerinde bulunuldu.

AYM, yaptığı değerlendirmeler sonrasında, “Başvurunun geriye kalan 366 davaya ilişkin kısmının başvuru hakkının kötüye kullanılması nedeniyle reddine ve 6216 sayılı Kanun'un 51. maddesi ve İçtüzük'ün 83. maddesi uyarınca başvurucuların 2.000 TL disiplin para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına.” hükmetti.