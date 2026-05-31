Hande Ataizi'den Ozan Güven açıklaması: Maruz kaldığı muamele beni üzdü

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı dava ile magazin gündemini bir dönem epey meşgul eden oyuncu Ozan Güven, dün bir mekanda yaşadığı olay ile çok konuşuldu.

Deniz Bulutsuz'un açtığı dava kapsamında hapis cezası bulunan Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı.

KADINLARIN TEPKİSİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Ünlü oyuncunun mekanda olduğunu gören kadınlar, “Failler dışarı” gibi sloganlar atarak tepki gösterdi.

Arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile oturan Güven, mekanı terk etmeyince olay büyüdü.

Bunu üzerine ünlü isim, mekanı terk etmek zorunda kaldı.

MESLEKTAŞI HANDE ATAİZİ'DEN DESTEK

Magazin gündeminde ses getiren bu olaya dair sosyal medyada bazı kullanıcılar Ozan Güven'e destek verirken bazıları da bu durumun doğruluğunu savundu.

Buna ilişkin bir açıklama ise Oyuncu Hande Ataizi'den geldi.

"KADIN HAKLARINI SAVUNMAKLA AYNI ŞEY DEĞİL"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ataizi, Güven'e karşı bu kötü muamelenin kendisini üzdüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ozan Güven'in Kadıköy'de maruz kaldığı muamele beni üzdü. Kadın haklarını savunmakla bir insanı ömür boyu toplumun dışına itmek aynı şey değildir.

Bir gün hepimizin ihtiyacı olacak şeyin öfke değil, vicdan olduğunu unutmamalıyız. Belki de artık daha fazla vicdan, biraz daha az linç zamanı.

"BİR İNSANI SONSUZA DEK BİR HATAYA MAHKUM ETMEK ADALET DEĞİLDİR"

Çünkü bir insanı sonsuza dek bir hatayı, tek bir olaya ya da hayatının tek bir dönemine mahkum etmek, adalet değil, unutulmuş merhamettir."