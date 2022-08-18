2017 yılında şehit olan Tayfun Kavun’un babası evinde ölü bulundu

2017 yılında şehit olan Tayfun Kavun’un babası evinde ölü bulundu

Şemdinli'deki hain terör saldırında şehit olan Tayfun Kavun'un babası Recep Kavun, evinde ölü bulundu. Şehit babasının cansız bedeni ekiplerce yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Piyade Söz. Er Tayfun Kavun, 2017 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

Acı haber şehidin ailesine verilmiş, düzenlenen askeri törenle birlikte cenazesi defnedilmişti.

Oğullarını görmek için bilet istemişlerdi

26 yaşındaki şehidin ailesi, 3 yıldır bölgede görev yapan oğullarını görmek için Kırşehir'deki Kültür Merkezi açılışına katılan Binali Yıldırım'ın yanına giderek asker oğullarının yanına Hakkari'ye gitmek istediklerini söylemişlerdi.

Yetkililer tarafından biletleri alınan aile, oğullarının yanına gitmeden şehit haberi almışlardı.

Evinde ölü bulundu

Yaşanan olayın ardından şehit Tayfun Kavun'un babası Recep Kavun'un evlerinde ölü bulunduğu öğrenildi.

56 yaşında evinde hayatını kaybeden baba Kavun’un cansız bedeni ailesi tarafından bulundu.

Morga kaldırıldı

İHA'nın aktarımına göre; Kavun’un cansız bedeni, ekiplerce yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.