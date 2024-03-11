25 ilde NARKOÇELİK-6 operasyonu Uyuşturucu satıcılarına yönelik 25 ilde düzenlenen operasyonda 245 kişi gözaltına alınırken, 8 suç örgütü de çökertildi.

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İHA

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik takipleri ve operasyonları aralıksız devam ediyor.

Son olarak 25 ili kapsayan NARKOÇELİK operasyonlarında 245 zehir taciri ve sokak satıcısı daha yakalandı.

8 yerel suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 25 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-6” Operasyonlarında; 8 ayrı Sokak Satıcısı Yerel Suç Örgütü çökertildi.



654 kg uyuşturucu madde ve 796 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



245 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.



Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.

Ali Yerlikaya, açıklamasında bazı illerdeki operasyonlara ilişkin şu detayları verdi:

Bursa'da 2 yerel organize suç örgütü çökertildi, 30 bin sentetik ecza ele geçirildi, 62 sokak satıcısı yakalandı. Diyarbakır'da 1 yerel organize suç örgütü çökertildi, 135 kilogram esrar ele geçirildi, 45 sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa'da 1 yerel organize suç örgütü çökertildi, 54 kilogram skunk ele geçirildi, 19 sokak satıcısı yakalandı. Hakkari'de 88 kilogram metamfetamin ve 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı. İstanbul'da 68 kilogram metamfetamin, 62 kilogram eroin, 8 kilogram kokain ve 12 kilogram kimyasal ham madde ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı. Mersin'de 108 bin captagon hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. İzmir'de 38 kilogram skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Antalya'da 3 kilogram kokain, 3,5 kilogram eroin ve 11 bin ecstasy hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin, milletin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı, operasyonları gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)