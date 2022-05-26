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    Samsun'da yaya geçidinde kaza: 1 ölü

    Karşıdan karşıya geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı Berra Yelken, hayatını kaybetti.
    • 26.05.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:00
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    Samsun'da yaya geçidinde kaza: 1 ölü

    Samsun'un Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan B.B., yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Berra Yelken'e çarptı.

    Genç kız çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

    Kurtarılamadı

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Berra, tüm müdahalalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Sürücüye gözaltı

    DHA'nın haberine göre otomobil sürücüsü de ifade vermek için Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Samsun da yaya geçidinde kaza: 1 ölü #1


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