Baskında 15 kişiye kısıtlama ve sosyal mesafe ihlalinden işlem yapılırken, iş yeri sahibi ile 2 kişi gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, kaçak olarak işletilen eğlence mekanlarına bir yenisi daha eklendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Gülyurdu Sokak'ta faaliyette olan bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

RUHSATSIZ MEKANA POLİS BASKINI

Mekanda yapılan incelemede, iş yerinin ruhsatsız olduğu ve mührünün bozulduğu, belgesi olmadığı halde canlı müzik yayını ve alkol sunumu yapıldığı belirlendi.

15 KİŞİYE KORONA CEZASI

İş yerinde çalışan 3 kişiye ve iş yerinde tütün tüketimine izin verildiğinden tutanak tutuldu. İş yerinde bulunan 15 şahıs hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten gerekli tutanak tutuldu.

İş yeri sorumlusu Müslim K. de mühür fekkinden gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi.

MÜHÜR VURULDU

Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri Selçuklu Zabıta ekiplerince resen mühürlendi.

Öte yandan, denetimler sırasında görevli polis memurlarına mukavemette bulunan Ali T. ile Mevlüt B. de gözaltına alınarak, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve hakaret suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konya'da ruhsatsız eğlence mekanına baskın ViDEO