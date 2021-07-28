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    Adana'da orman yangını

    Kozan ilçesinde aynı gün içinde ikinci kez orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 04:58
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    Adana'da orman yangını

    Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

    Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı.

    Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı öğrenildi.

    3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personellerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

    Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, zarar gören alanın büyüklüğü ise havanın aydınlanması ile belli olacak.

    İLÇEDEKİ İKİNCİ YANGIN

    Öte yandan ilçeye bağlı Horzum bölgesinde gündüz saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülmüş, 1 dekar alana da zarar vermişti.

    Adana da orman yangını #1

    Adana da orman yangını #2

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