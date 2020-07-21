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Narkotik polisinin farklı tarihlerde düzenlediği operasyonda 4 kilo 71 gram esrar ve 1 kilo 979 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz tarihinde şüphe üzerine bir yolcuyu takibe aldı.

Valizinde yapılan kontrollerde 4 kilo 71 gram esrar ele geçirilen şüpheli İskender A. (19), gözaltına alındı.

1 KİLO 979 GRAM METAMFETAMİN

Narkotik köpeği ile 17 Temmuz günü yapılan denetimlerde ise Cevdet D. (49) isimli şüphelinin valizine narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valiz kontrol edildi.

Valizin içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 979 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli Cevdet D. de (49) gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, havalimanındaki operasyon anı ve valizin içinden uyuşturucu maddelerin çıkma anı kameraya yansıdı.