4 yıllık FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı

FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' olduğu belirlenen 'Erhan' kod adlı Ergün Bildik, özel ekip çalışmalarıyla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için özel ekip kurdu.

Çalışmalar sonucu 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan' aranan ve 4 yıldır firari olan 'Erhan' kod adlı 'emniyet mahrem imamı' Ergün Bildik'in Yenimahalle ilçesinde kayıtsız bir adreste saklandığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bildik, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

GİZLENMEK İÇİN SAHTE KİMLİK ÇIKARTTI

Emniyetin üst düzey yöneticilerine sohbet verdiği ve örgüt içinde önemli bir konumda olduğu iddia edilen Bildik'in, yakalanmamak için sürekli kıyafet değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi.