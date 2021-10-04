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    4 yıllık FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı

    FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' olduğu belirlenen 'Erhan' kod adlı Ergün Bildik, özel ekip çalışmalarıyla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 15:53
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    4 yıllık FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması için özel ekip kurdu.

    Çalışmalar sonucu 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan' aranan ve 4 yıldır firari olan 'Erhan' kod adlı 'emniyet mahrem imamı' Ergün Bildik'in Yenimahalle ilçesinde kayıtsız bir adreste saklandığı tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Bildik, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

    GİZLENMEK İÇİN SAHTE KİMLİK ÇIKARTTI

    Emniyetin üst düzey yöneticilerine sohbet verdiği ve örgüt içinde önemli bir konumda olduğu iddia edilen Bildik'in, yakalanmamak için sürekli kıyafet değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

    4 yıllık FETÖ firarisi Ankara da yakalandı #1

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