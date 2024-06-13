40 bin euroluk altını Bulgaristan gümrüğüne kaptırdılar Türkiye'den Bulgaristan'a giden bir otomobilde, Hamzabeyli sınır kapısının karşısındaki Lesovo sınır kapısında değeri 40 bin euroyu aşan kaçak 4.2 kilogram altın takılar yakalandı.

İHA

Bergi ödememek için gümrüğe nakit ve değerli eşya bildiriminde bulunamayan yolcular yine yakalandı.

Sık sık benzer olayların yaşandığı Türkiye-Bulgaristan sınırında vaka bu kez Türkiye'den çıkışta meydana geldi.

Gizli bölme ve kıyafetlerden altın takı çıktı

Türkiye'den Lesovo'ya giden araçta, Bulgaristan'da daimi ikamet eden S.K. baş harfli bir Türk vatandaşının kullandığı otomobilde yapılan incelemede, içinde 206 adet sarı metal takı-yüzüğün bulunduğu toplam 6 paket ele geçirildi.

Otomobilin iç kısmında ve sürücünün kıyafetlerinde çeşitli yerlerde bilezik, küpeler bulundu.

4.2 kilo altın

Gümrüğe bildirilmeyen mücevherlerin toplam ağırlığının yaklaşık 4.2 kilogram olduğu, bilirkişi tarafından yapılan ilk incelemeye göre 14 ayar altından yapılan yüzük, kolye, küpe ve bilekliklerden oluşan altın takılara el konulduğu belirtildi.

Yakalanan S.K. ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı'nın denetiminde yürütülen bir ön soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)