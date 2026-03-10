Ara tatil kaldırılsın mı: Öğretmenler "hayır" dedi

Son zamanlarda eğitim camiasında ara tatiller tartışılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılmayacağını söylemişti.

Uzun zamandır tartışılan konuya dair, anket yapıldı.

Türk Eğitim-Sen, ara tatil ile ilgili Türkiye genelinde 2 bin 748 kişiyle bir anket yaptı.

Birer haftalık ara tatiller üzerine katılımcıların görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan ankette, ‘birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?' sorusuna ‘hayır' yanıtını verenler yüzde 80,5 oranında açık bir çoğunluk oluştururken, ara tatillerin kaldırılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 19,5 olduğu belirtildi.

ÖĞRETMENLER KARŞI ÇIKTI

Ayrıca anaokulu/anasınıfında görev yapan öğretmenlerin yüzde 82,9'u ara tatillerin kaldırılmasına karşı çıkarken, yüzde 17,1'i kaldırılması gerektiğini belirtti.

Bunu yanı sıra ilkokulda da benzer bir tablo seyredildi.

İlkokulda görev yapan öğretmenlerin yüzde 81,3'ü ara tatilin kaldırılmasına ‘hayır', yüzde 18,7'sinin ‘evet' yanıtını verdiği ifade edildi.

LİSELER ARASINDA CİDDİ BİR FARK VAR

Lise kademesinde ise dikkat çekici bir farklılığın ortaya çıktığı, yapılan ankette gözler önüne serildi. Lisede görev yapan öğretmenlerin yüzde 24,6'sı ara tatillerin kaldırılması gerektiğini düşünürken, yüzde 75,4'ü ise kaldırılmasına karşı çıktığını açıkladı.

Bu oran, diğer kademelere kıyasla ara tatillerin kaldırılmasını savunanların en yüksek olduğu grubun lise öğretmenleri olduğunu gösterdi.

"ARA TATİLLER KALDIRILMAMALI"

Türk Eğitim-Sen yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun ara tatillerin kaldırılmaması gerektiği yönünde olduğunu belirtti.

Lise kademesinde kaldırılmasını isteyenlerin oranının diğer kademelere kıyasla biraz daha yüksek seyretmesi ise, lise düzeyinde sınav ve akademik takvim baskısının, müfredat yetiştirme kaygısının ve öğretim sürecindeki yoğunluğun ara tatil algısını daha eleştirel yönde etkileyebileceğini ifade eden Türk-Eğitim-Sen, Bakanlığa konuyla ilgili çağrıda bulundu.

"ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONU ARTIYOR"

Türk Eğitim-Sen, yapılan araştırmada ‘Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?' sorusuna ‘Hayır' yanıtı veren katılımcıların gerekçeleri incelediğinde, en yüksek düzeyde dile getirilen gerekçenin ‘psikolojik iyi oluş halinin artması ve stresin azalması' olduğunu belirtti.

Bu ifadenin yüzde 18,4 oranında belirtilmiş olup, ‘hayır' diyen katılımcıların yüzde 82,5'i tarafından paylaşıldığı vurgulandı.

Bunu sırasıyla ‘ailelerin birlikte zaman geçirmesini sağlıyor' (yüzde 16,7), ‘öğretmenlerin derse hazırlık sürecini olumlu etkiliyor' (yüzde 16,5) ve ‘öğrencilerin öğrenme isteği, dikkati ve okula yönelik motivasyonunu artırıyor" (yüzde 16,2) gerekçeleri izlendiğini ifade eden Türk Eğitim-Sen, bu nedenlerin ara tatillerin hem öğrenci, hem aile, hem de öğretmen boyutunda çok yönlü olumlu etkiler oluşturduğuna işaret ettiğini belirtti.

Ayrıca ‘sosyal faaliyetlere yeterli zaman ayrılıyor' (yüzde 15,5) ve ‘okul dışı etkinliklerin öğrenme sürecini desteklemesi' (yüzde 13,9) gerekçeleri de belirtildi. ‘Diğer' nedenlerin ise yüzde 2,8 ile sınırlı kaldığı açıklandı.

"BİRER HAFTALIK ARA TATİLLER KALDIRILMALI MI"

Araştırmada ‘Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mıdır?' sorusuna ‘evet' yanıtı veren katılımcıların görüşlerinin gerekçeleri incelendiğinde, katılımcıların en fazla belirttiği nedenler arasında ‘tatil sonrası öğrencilerde motivasyonun azalmasına neden oluyor' ve ‘okula dönüş sürecinde uyum sağlamada zorluklar oluyor' ifadelerinin öne çıktığı belirtildi.

Her iki gerekçe ara tatiller kaldırılmalıdır diyenlerin yüzde 23,4'ünü oluşturduğu açıklandı.

Bu durum, ara tatillerin özellikle öğrencilerin psikolojik ve davranışsal uyumu üzerinden eleştirildiğini gösterdiği ifade edildi.