Azerbaycan’dan İran’a insani yardım

İsrail'in ABD desteği ile 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar, ülkenin bazı bölgelerinde sivillerin hayatını giderek daha da zorlaştırıyor.

Komşu ülke Azerbaycan, savaştan etkilenen bölgelere insani ardım gönderdi.

Bakü merkezli Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’a insani yardım gönderildiği duyuruldu.

Açıklamada, yardımın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı doğrultusunda hazırlandığı ve bakanlığa ait araçlarla sevk edildiği belirtildi.

GIDA VE TIBBİ MALZEMELER GÖNDERİLDİ

Hazırlanan yardım paketinde temel gıda ürünleri ile sağlık malzemeleri yer aldı.

Bu kapsamda İran’a 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği bildirildi.

YARDIM ARAÇLARLA SEVK EDİLDİ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait araçlarla yola çıkarılan yardım malzemelerinin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İran’a gönderildiği kaydedildi.