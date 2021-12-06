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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
- AA
- 06.12.2021 - 09:59
- Güncelleme : 06.12.2021 - 10:37
Kahraman Türk askerinin terörle kararlı mücadelesi sürüyor.
Barış Pınarı bölgesinde, Mehmetçiklere yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan teröristlerin saldırısı engellendi.
4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırı girişiminde olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.