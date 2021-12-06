Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askerinin terörle kararlı mücadelesi sürüyor.

Barış Pınarı bölgesinde, Mehmetçiklere yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan teröristlerin saldırısı engellendi.

4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı girişiminde olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.







