43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de bayram hareketliliği Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan trafik hareketliliği drone ile havadan görüntülendi.

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İHA

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, tatil beldeleri ve memleketlerine gitmek üzere yollara düştü.

Batıdan Anadolu'ya gitmek için yola çıkan bazı sürücüler, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayolunu kullandı.

43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, bayramın ilk gününde yaşanan akıcı trafik yoğunluğu drone ile kaydedildi.

Trafik ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor

Bayramın ilk gününde uygulama noktalarında görev yapan trafik ekipleri ise vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk yapmasını sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.

Trafik denetimlerine katılan Vali Makas, durdurulan araçlardaki vatandaşları emniyet kemeri ve güvenli yolculuk konusunda uyararak, iyi bayramlar diledi.

Vali Makas, Başkan Önal ve beraberindekiler, 7/24 esasına göre görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye Müdürlüğü personelini de ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Makas, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) de yetkili kurum müdüründen son durum hakkında bilgi aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)