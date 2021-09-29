Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheliden 12'si, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının, Ankara'da bulunduğunu tespit etti.

Tespit üzerine emniyet güçlerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen adreslerde 12 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.