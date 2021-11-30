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    Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

    Konya'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.
    • AA
    • 30.11.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 16:02
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    Konya'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu

    Konya genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor.

    ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

    Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde 2'si yakıt tankeri, 2'si kamyon, 4'ü otomobil olmak üzere 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    8 KİŞİ YARALANDI

    Kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kazaya karışan mısır yüklü kamyondan yola savrulan mısırları temizleme çalışmaları sürüyor.

    Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

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