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    499 Afgan, Ağrı'dan ülkelerine gönderildi

    Ağrı’da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 499 Afgan göçmen, sınır dışı edildi.
    • 10.06.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 21:05
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    499 Afgan, Ağrı'dan ülkelerine gönderildi

    Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Son dönemde artan denetimlerde yakalanan kaçak göçmenler ülkenin çeşitli havalimanlarından ülkelerine sınır dışı ediliyor.

    499 kişi geri gönderildi

    Bu çerçevede Ağrı’da güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde tutulan 499 Afgan göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-İ Hani Havalimanına getirildi.

    Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.

    Ağrı’da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi VİDEO

    499 Afgan, Ağrı dan ülkelerine gönderildi #1

    499 Afgan, Ağrı dan ülkelerine gönderildi #2

    499 Afgan, Ağrı dan ülkelerine gönderildi #3

    499 Afgan, Ağrı dan ülkelerine gönderildi #4


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    499 Afgan, Ağrı'dan ülkelerine gönderildi
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    499 Afgan, Ağrı'dan ülkelerine gönderildi

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