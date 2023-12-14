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51 kez yakalandı pes etmedi! İzmir'de dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı

51 kez yakalandı pes etmedi! İzmir'de dilenci 3 saatte bin 700 lira topladı Geçtiğimiz aylarda bir cuma namazı çıkışında dilenerek yüklü miktarda topladığı para ile yakalanan dilenci, 51'inci kez zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde bin 700 lira para bulunan dilenci, parayı 3 saatte topladığını söyledi.