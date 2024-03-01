6 yaşındaki gelin davasında yeni mahkeme tarihi belli oldu Çocuk yaşta evlendirme iddiasıyla açılan davada yargılanan sanıkların hapis cezalarının bozulmasının ardından, davanın 6 Mayıs'ta yeniden görülmesine karar verildi.

DHA

Türkiye'nin gündemine oturan ve tepki çeken çocuk gelin davasında yeni bir gelişme yaşandı.

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davada, mahkeme 23 Ekim 2023'de sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

2 ayrı suçtan daha yargılanacaklar

Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı, dosyayı istinafa taşıdı.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanık Kadir İstekli'nin, 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığını değerlendirdi.

Anne ve babanın cezası da az bulundu

Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği belirterek kararın, usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi.

6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacaklar

Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarının bozulmasından sonra dosya, yeniden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, bozulmanın ardından ilk duruşmanın 6 Mayıs saat 10.00'da yapılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirilmişti.

Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre; mağdur H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)