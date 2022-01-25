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    İzmir'de fırtına denizi taşırdı

    İzmir'in Konak ilçesinde, etkili olan fırtına sebebiyle denizde taşkınlar meydana geldi.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 05:01
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    İzmir'de fırtına denizi taşırdı

    Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün İzmir ve çevresi için fırtına uyarısı yapmıştı.

    Uyarının ardından İzmir’de beklenen fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

    YÜRÜYÜŞ YOLU SULAR ALTINDA KALDI

    Saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle gece saatlerinde ise Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda denizde taşkınlar meydana geldi. Fırtına nedeniyle metrelerce dalga boyu oluşurken, sahilde bulunan yürüyüş yolu ise sular altında kaldı.

    İzmir de fırtına denizi taşırdı #1

    VAPUR SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

    Öte yandan, dün akşam saatlerinde ise İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapuru seferlerinin saat 19.50 itibariyle geçici süreliğine iptal edildiği duyurulmuştu.

    İzmir de fırtına denizi taşırdı #2

    İzmir de fırtına denizi taşırdı #3


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