81 ilde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 ilde yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan 1.311 kişinin yakalandığı, 79 işletme ve 1.384 kişiye tedbirleri ihlalden adli ya da idari işlem yapıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi.

7 bin 783 noktada gerçekleştirilen uygulamada 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60 bin 633 personel ve 248 dedektör köpek görev aldı.

KORONAVİRÜS DENETİMİ

81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda; 6 bin 17 metruk bina kontrol edildi, 44 bin 972 umuma açık iş yerinin pandemi koşullarında alınan tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi.

Denetimlerde 52 umuma açık iş yerine işlem yapılırken, 7’si kapatıldı.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında 79 işletmeye işlem yapılırken, 1.384 kişiye tedbirleri ihlalden adli-idari işlem uygulandı.

964 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 1311 kişi yakalandı.

9'u çocuk olmak üzere 16 kayıp kişi bulundu. Uygulamada 364 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 89 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 183 bin 899 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 798’ine işlem yapıldı, 119 aranan araç bulundu, 964 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 543 paket kaçak sigara, 183 kilo 850 gram kaçak tütün ve 54 litre kaçak/sahte içki elde geçirildi.