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    İzmir’de çıkan yangın kontrol altına alındı

    İzmir’in Buca ilçesi Kısıkköy ve Sarnıç bölgesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın hem havadan hem karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
    • 17.07.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 19:53
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    İzmir’de çıkan yangın kontrol altına alındı

    İzmir'de Buca ilçesi Kısıkköy ve Sarnıç bölgesi arasındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem karadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı.

    Yangın, rüzgarın etkisiyle çevrede bulunan fabrikalara da sıçradı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikaların içerisine inşaat malzemeleri satan bir fabrikanın deposu ve prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikanın olduğu öğrenildi.

    Ara ara patlamalar meydana geldi

    Yangın sırasında ara ara patlamalar meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşlarda kısa süreli panik oluştu. İtfaiye ekipleri, fabrikalarda çıkan yangınları söndürme çalışmalarına devam ediyor.

    Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arozözün yanı sıra itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

    Adnan Menderes Havalimanı'na yakın bölgede çıktı

    İHA'nın aktardığına göre öte yandan, yangın alanına giden yollar kapatılırken, yangının çıktığı bölge İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na da yakın bir bölgede yer alıyor.

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