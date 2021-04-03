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    Adana'da terör operasyonu

    Adana'da bölücü terör örgütü PKK'nın çağrılarıyla korsan gösteri yaptığı öne sürülen ve sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 07:32
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    Adana'da terör operasyonu

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütünün çağrıları doğrultusunda 4 zanlının Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde korsan gösteri yapıp, ateş yakıp, molotof kokteyli attığı bilgisine ulaştı.

    Polis ayrıca 4 zanlının da sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığını belirledi.

    Adana da terör operasyonu #1

    8 KİŞİ OPERASYONLA YAKALANDI

    Polis bu tespitler üzerine 8 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı. Aralarında özel harekatın da olduğu 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda sabahın ilk saatlerinde evlere tek tek girildi. Bazı evlere özel harekat polisi kapıları koçbaşı ile kırarak girdi.

    Adana da terör operasyonu #2

    Operasyonda polise drone de destek vererek evlerin damlarından herhangi bir kaçma ve saldırıya karşı önlem aldı. Polis operasyonda 8 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da terör operasyonu #3

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