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- İstanbul merkezli 7 ilde 'FETÖ' operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde 'FETÖ' operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
- DHA
- 28.01.2022 - 09:26
- Güncelleme : 28.01.2022 - 09:42
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 20 avukatın yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.