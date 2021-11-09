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- 9 ilde müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 kişiye gözaltı
9 ilde müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 kişiye gözaltı
- AA
- 09.11.2021 - 11:37
- Güncelleme : 09.11.2021 - 12:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında, sohbet uygulamasında iki farklı grup kuran ve bu platformlardan müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde 18 adrese operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Aramalarda çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan telefon, bilgisayar, CD, flash bellek gibi dijital malzemelere el konuldu.
Çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında işlem gören 16 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.