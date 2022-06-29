MSB: 5 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin sınırlarını korumak için terörle mücadelesi sürüyor.

Hain teröristleri her geçen gün biraz daha inlerine gömen askerlerimizden yeni bir başarı daha geldi.

5 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girşiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

"Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.



