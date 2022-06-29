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    MSB: 5 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
    • 29.06.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 14:44
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    MSB: 5 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin sınırlarını korumak için terörle mücadelesi sürüyor.

    Hain teröristleri her geçen gün biraz daha inlerine gömen askerlerimizden yeni bir başarı daha geldi.

    5 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girşiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

    "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

    MSB: 5 terörist öldürüldü #1


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