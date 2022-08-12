İzmir’in Buca ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Ekipler hemen havadan ve karadan müdahaleye başladı. Orman yangını 46 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, yangını Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 22 arazöz, 3 dozer, 5 helikopter ve 3 uçak ile çok sayıda orman işçisi gönderildi.

Kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, yangına 10 dakika içerisinde ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini, hızlı ve etkili mücadele ile yangınının 46 dakika içerisinde kontrol altına alındığını duyurdu.

İzmir'de orman yangını VİDEO