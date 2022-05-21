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    Hatay'da orman yangını çıktı

    Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
    • 21.05.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 15:54
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    Hatay'da orman yangını çıktı

    Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Müdahale ediliyor

    AA'nın haberine göre Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait arasöz ve işçiler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

    Hatay’da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

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