Hatay'da orman yangını çıktı

Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ediliyor

AA'nın haberine göre Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait arasöz ve işçiler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Hatay’da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor