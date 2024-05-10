Bolu’da kiracısını öldü sanan ev sahibi, eve polisle girince şok yaşadı Bolu’da kiracısından haber alamayan ev sahibi, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle evine girdi. Eve giren ev sahibi, kiracısının eşyaları toplayarak kaçtığını fark edince şoke oldu.

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İHA

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde Koçak Apartmanı’nda kiracısı Abed E.’den bir süredir haber alamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, durumdan şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Beyazoğlu’nun ihbarı üzerine apartmanın bulunduğu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kiracı eşyaları alarak ortadan kayboldu

Daha sonra ise çilingir çağırıldı.

Olay yerine gelen çilingir yardımıyla kapı açıldı. Kapının açılmasının ardından ev sahibi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Kiracı Abed E.’nin, evdeki tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına bakmadığı öğrenildi.

"Firara razıyız, ölmesin de..."

Olayın ardından konuşan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, “Son bir ayın kirasını ödemedi. Biz de aramaya başladık onun üzerine, arayıp ulaşamadım. Komşulara sorduk, uzun süredir görmediklerini söylediler. Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyord.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)