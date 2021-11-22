Adana sigara içerken evi yaktılar

Adana'da kirayı ödemedikleri evden çıkartılan çift ve yakınları, eşyalarını almak için geldikleri evde sigara içerken yangın çıkardı.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede Fahrittin Akkoç, yaklaşık 4 aydır yakınlarının yanında kalan ve bu süre zarfında kirayı da ödemeyen kiracıları Emirhan K. ve Ebru K. çiftinden evi boşaltmasını istedi.

KOLTUĞA DÜŞEN SİGARA YANGINA NEDEN OLDU

Gece birkaç yakınıyla kalan eşyalarını almak için eve gelen çift, içeride sigara içmeye başladı.

Koltuğun üzerine düştüğü düşünülen sigara nedeniyle yangın çıktı.

EVDE SULAR KESİKTİ

Evde sular kesik olduğu için ateşi söndüremediklerini belirten Ebru K., durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler, kısa sürede evin her yerini sardı.

Seslere uyanan ve alt katındaki yangın nedeniyle aşağı inemeyen ev sahibi Fahrittin Akkoç ve ailesi, olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin yardımıyla evini tahliye etti.

EV SAHİBİ KİRACIDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Alevlere iki araçla müdahale eden itfaiye erleri, hasara neden olan yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangına müdahale sırasında yangına neden olduğu öne sürülen Emirhan K.'nın eşini ve yakınlarını bırakıp, gittiği tespit edildi.

Ebru K. ise polise verdiği ifadenin ardından yakınları tarafından götürüldü. Kiracılarından şikayetçi olan ev sahibi Akkoç ise Emirhan K.'nın evi yaktığını iddia etti.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.