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Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.