Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İHA
Güvenlik güçleri kaçakçılara göz açtırmıyor...
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Ekipler, durdurdukları kamyonda arama yaptı.
11 bin 400 litre kaçak
Kamyonun kasasındaki plastik tanklarda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekipleri, kamyonetin sürücüsünü gözaltına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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