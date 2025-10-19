Adana'da 16 yaşındaki kızdan haber yok

- Adana'da 16 yaşındaki Aybüke Ulu'dan 3 gündür haber alınamıyor.
Adana'da 16 yaşındaki Aybüke'den haber yok...
Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan Aybüke Ulu, 17 Ekim’de saat 18.00’de evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
AİLESİ POLİSE BAŞVURUDA BULUNDU
Kızlarına ulaşamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Kızlarını arayan aile, gören ya da yerini bilenlerin durumu en yakın polis merkezine bildirmesini istedi.