Adana'da 16 yaşındaki kızdan haber yok

Adana'da yaşayan 16 yaşındaki Aybüke Ulu'dan 3 gündür haber alamadıklarını belirten ailesi, yardım istedi.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 13:18
  • Adana'da 16 yaşındaki Aybüke Ulu'dan 3 gündür haber alınamıyor.
  • Ailesi, kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu.
  • Yetkililer, Aybüke'yi görenlerin polise bilgi vermesini istedi.

Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan Aybüke Ulu, 17 Ekim’de saat 18.00’de evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

AİLESİ POLİSE BAŞVURUDA BULUNDU

Kızlarına ulaşamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kızlarını arayan aile, gören ya da yerini bilenlerin durumu en yakın polis merkezine bildirmesini istedi. 

