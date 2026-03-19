Arne Slot'tan Galatasaray maçı sonrası değerlendirme

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool’a 4-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa’ya veda etti.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A HİÇ GOL ŞANSI VERMEDİK"

Hollandalı teknik adam, "Bu maçta Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik. Galatasaray'ın şansı olduğunu sanmıyorum." dedi.

"KOLAY KOLAY TEKRARLANABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

47 yaşındaki teknik adam, "Bir Avrupa maçında 5.02 gol beklentisi yaratıp bunun karşılığında kalemizde 0.18 gol beklentisi görmemiz, kolay kolay tekrarlanabilecek bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

"KEYİF ALDIM"

Slot, "Maçın neredeyse her dakikasından keyif aldım. Oyunumuzdan, presimizden ve taraftarlarımızın Galatasaray'ın zaman geçirdiği zaman verdiği reaksiyondan. Yere yatıp bizim ivmemizi kırmaya ya da yok etmeye çalışırken taraftarımız hemen tepki gösterdi ve oyuncularımız da tepki gösterdi." şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Taraftarların kendilerine desteği için konuşan Slot, "Bu maç benim için çok anlamlı, oyuncularım için de öyle. Galatasaray'a karşı deplasmanda iki kez oynadık, onların atmosferinde oynadık ve taraftarımızın Anfield'da daha da muhteşem bir atmosfer yaratabileceğini kanıtladıklarını söyleyebiliriz." diye konuştu.

PSG EŞLEŞMESİ YORUMU

Slot, Galatasaray'dan sonra çeyrek finaldeki Paris Saint-Germain eşleşmeleri hakkında, "Bu maçtaki performansımızı gördükten sonra bizimle oynamaktan memnun olmayacaklardır." sözlerini sarf etti.